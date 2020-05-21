Стикеры с указанием наиболее свободных вагонов разместили в столичной подземке

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В московском метрополитене на платформах 30 станций разместили напольные стикеры, которые указывают на более свободные по статистике вагоны, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов журналистам в четверг.

"Обычно пассажиры при поездке выбирают наиболее удобные вагоны для выхода или пересадки. Из-за этого поезда прибывают на станции наполненными неравномерно. Мы решили подсказать, какие из вагонов по статистике более свободны. На платформах 30 станций теперь размещены напольные информационные стикеры. Это дополнительно поможет соблюдать социальную дистанцию, наряду с другими мерами профилактики коронавируса - обязательным ношением масок и перчаток в транспорте", - рассказал Ликсутов.

Стикеры разместили, в частности, на платформах станций "Кузнецкий мост", "Пушкинская", "Павелецкая", "Китай-город", "Тульская" и других крупных пересадочных узлов подземки.

Также в вагонах московского метро разместили около 13 тысяч объявлений, напоминающих пассажирам об основных мерах профилактики коронавируса в городском транспорте.

С 12 мая в общественном транспорте Москвы обязательно нужно быть в маске и перчатках. За нарушение установлен штраф. Появление только в маске или только в перчатках также считается нарушением.