73 человека с коронавирусом умерли в Моске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве умерли 73 человека, зараженные коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.

Количество умерших пациентов с коронавирусом в Москве увеличилось с 2110 до 2183.

Ранее стало известно, что городские власти не перестанут отслеживать заразившихся COVID-19 через приложение "Социальный мониторинг", с помощью которого выписано уже более 54 тысяч штрафов.