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В Москве с 1 июня откроют непродовольственные магазины и разрешат прогулки по графику

В Москве с 1 июня откроют непродовольственные магазины и разрешат прогулки по графику
Фото: Reuters

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - С 1 июня в столице откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

"Сегодня можно говорить уже о следующих шагах выхода из кризисной ситуации. Мы предлагаем с 1 июня отработать - в ближайший день выпустить соответствующие нормативные документы - и раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю", - сказал Собянин. Он уточнил, что в этом секторе работают около 300 тысяч человек.

"Второе - раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистка, ремонтные мастерские и так далее", - отметил мэр. По его словам, у населения востребованы некоторые товары, которые они не могут заказать. "Это целый сектор серьезных услуг и экономики", - пояснил Собянин.

Кроме того, он предложил с 1 июня в тестовом режиме создать график выхода на прогулки по домам.

"Сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Максимально простую схему, максимально простую и доступную, но все-таки - чтобы не все выходили (гулять - ИФ) враз. И вот так неделю-другую пожить - посмотреть, как ситуация будет развиваться", - сказал Собянин.

По его словам, власти Москвы опасаются, что если разрешить прогулки всем сразу, на улице будет людно, "как на первомайской демонстрации".

Мэр города отметил, что с 12 мая в Москве на 40% снизилось число госпитализаций тяжелых больных с коронавирусом, и это "является безусловным маркером.

Кроме того, по его словам, число возникновения ковидных пневмоний в специализированных центрах уменьшилось больше чем на 40%. В среду вообще был самый низкий показатель - 2140 человек, тогда как ранее "в пике" выявляли более 6 тысяч случаев в день, уточнил Собянин.

"Все это нам позволяет сказать, что те меры, которые мы приняли после 12 мая - раскрытие промышленности и строительства, ряд других мероприятий - одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями позволили нам не только стабилизировать ситуацию - значительно ее улучшить. И сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из кризисной ситуации", - подчеркнул Собянин.

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Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин Владимир Путин

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