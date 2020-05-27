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Путин попросил Собянина помочь регионам бригадами московских врачей

Путин попросил Собянина помочь регионам бригадами московских врачей
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимира Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в некоторые российские регионы бригады столичных медиков для борьбы с коронавирусом.

По его словам, в первую очередь эта помощь востребована в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае. Он также отметил необходимость отправки московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую области.

Путин подчеркнул, что в Москве накоплен большой резерв медицинского оборудования и лекарств. "Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва в регионы", - сказал президент РФ, обращаясь к Собянину. Чем эффективнее будет помощь, тем быстрее ситуация в регионах начнет складываться таким же образом, как и в Москве в настоящее время, подчеркнул он.

Собянин ответил президенту, что хорошо понимает необходимость помощи регионам. По его словам, столичные клиники уже оказывают онлайн-консультации и дистанционную поддержку врачей. Мэр Москвы подчеркнул, что уже сегодня и завтра будет обеспечен выезд бригад в четыре региона.

Собянин рассказал, что в Псковскую и Владимирскую области в ближайшее время будут направлены врачи, средства индивидуальной защиты, медикаменты и аппараты ИВЛ. "Все выполним в обязательном порядке. Доложу вам отдельно о результатах", - сказал он.

Путин в ходе встречи также похвалил Собянина, отметив его работу по стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. "Мы с вами постоянно в контакте находились все эти недели и месяцы, я видел, как вы лично переживали за ту ситуацию, которая складывалась, как работала ваша команда. (...) Это и моя оценка, и оценка специалистов, в том числе международных организаций, в целом работа и ваша, и всей вашей команды - конечно, все было, мы все видели, здесь сбои неизбежны мелкие - но в целом работа была очень ответственной, целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался", - сказал президент.

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Хроника 09 января – 27 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Владимира Путин Сергей Собянин коронавирус

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