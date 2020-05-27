Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Москва направит 40 специалистов в регионы, которым необходима помощь в борьбе с коронавирусом. Первые рейсы сегодня вылетят в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в составе бригад будут работать высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с COVID-19. "В их составе пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры. Во главе каждой бригады - врач-хирург с опытом по перепрофилированию стационаров под лечение коронавируса и организации лечебного процесса", - заявила Ракова.

Старшими врачами бригад станут медики перепрофилированных стационаров из НИИ имени Склифосовского, ГКБ имени Виноградова и ГКБ имени Ворохобова, Госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ имени Ерамишанцева и больницы города Московский, уточнила заммэра.

В будущем такие же бригады врачей отправятся в Псков и Владимир. Медики проведут в регионах около двух недель.

Первыми рейсами в регионы будут отправлены более 7 тысяч защитных костюмов, респираторов, высоких бахил, почти 45 тысяч медицинских перчаток, 16 тысяч медицинских масок, более 2 300 медицинских халатов, более 1 200 защитных очков многоразового использования. Дополнительные средства индивидуальной защиты отправятся в регионы грузовыми самолетами.

Кроме того, будет направлен запас медикаментов в размере более 200 тысяч упаковок на общую сумму более 280 млн рублей. Также для лечения коронавируса в субъекты будет доставлено медицинское оборудование - более 25 медицинских кислородных концентраторов, более 40 аппаратов ИВЛ и тепловизоры. Также будут переданы более 300 тыс. экспресс-тестов на антитела к коронавирусу.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина помочь регионам в борьбе с коронавирусом. Он отметил, что в помощи московских медиков нуждаются, в первую очередь, Дагестан, Северная Осетия, Ингушетия, Забайкальский край, а также Владимирская и Псковская области.