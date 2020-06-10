Главврач больницы в Коммунарке Проценко отправился лечить COVID-больных в Дагестан

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Еще 40 московских медиков, среди которых главные врачи больницы в Коммунарке и № 52, отправились в регионы России для поддержки местных врачей в борьбе с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Главврач медицинского комплекса в Коммунарке Денис Проценко возглавил бригаду, отправляющуюся в Дагестан.

Кроме того, бригаду, отправляющуюся в Забайкальский край, возглавляет Марьяна Лысенко, главный врач больницы №52.

Также в оперштабе сообщают, что старший врач бригады, направленной в Ингушетию - Игорь Раннев, врач-хирург больницы №13. Бригаду, вылетающую в Северную Осетию - Аланию, возглавляет Сергей Ларичев, врач-хирург больницы №17. В Псковскую область направляется бригада под руководством врача-хирурга Боткинской больницы Сергея Лебедева, а во Владимирскую область - бригада под руководством врача-хирурга больницы №1 им. Н.А. Пирогова Игоря Лебедева.

Для оказания поддержки врачам в Северной Осетии - Алании, Ингушетии, Забайкальском крае, Дагестане, Владимире и Пскове направляется шесть московских медицинских бригад, в каждой из которых от 5 до 9 специалистов - всего порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников из ведущих стационаров столицы.

Денис Проценко сам переболел коронавирусом, он продолжал работать дистанционно до самого выздоровления.