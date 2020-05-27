Собянин рассказал о новом этапе смягчения ограничений в Москве

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения коронавирусных ограничений в Москве с 1 июня.

"Прогулочный эксперимент"

В частности, с понедельника москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Для посещения будут открыты все парки и зеленые территории, за исключением "Зарядья".

Заниматься спортом на свежем воздухе можно будет ежедневно до 9:00 утра, на пешие прогулки можно выходить с 9:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю - два раза в будни и один раз в выходной день по графику, опубликованному на mos.ru.

"Прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента - на две недели, с 1 по 14 июня. После этого будет принято решение о том, можно ли разрешать прогулки без ограничений.

Мэр Москвы подчеркнул, что в связи с ростом числа людей на улицах и в парках будет усилен масочный режим: ношение масок при выходе из дома на прогулку или для занятий спортом в Москве становится обязательным. Аттракционы в парках, детские и спортивные площадки пока останутся закрытыми. Также нельзя пользоваться лавочками, беседками и другими подобными объектами, через которые может передаваться вирус.

Во время прогулок по Москве можно будет пользоваться велосипедами и другим спортивным инвентарем, а до парка можно добраться на автомобиле или общественном транспорте. Для всех москвичей станет доступен велопрокат, но необходимо будет пользоваться перчатками или дезинфецировать контактные поверхности после поездки. "Самое лучшее - сделать и то, и другое", - подчеркнул Собянин в сообщении на своем сайте.

С кем можно гулять

Согласно указу, совместно гулять и заниматься спортом на улице могут те, кто фактически проживает совместно и находится в близком родстве. Это родители и дети, дедушки и бабушки с внуками, братья и сестры, супруги.

Москвичам придется придерживаться графика для квартиры или дома, а также носить с собой документы, которые подтвердят родство гуляющих, регистрацию по месту жительства или по месту пребывания.

Если гражданин зарегистрирован по одному адресу, но фактически живет по другому, определяющим является место проживания, его нужно будет подтвердить документами. Оригиналы паспортов, свидетельств о рождении и регистрации по смыслу указа разрешается не брать - достаточно копий в бумажном виде или фото на экране мобильного телефона.

По-прежнему запрещается выходить из дома гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и тем, кто с ними живет. Запрет сохраняется и для граждан, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).

Послабления для торговли

Также с 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров, включая гипермаркеты. Кроме того, откроются ярмарки выходного дня: мэр Москвы сообщил, что первые из них будут открыты уже 5 июня.

Возобновить работу разрешат мультисервисам, приемным пунктам химчисток, прачечным, мастерским по ремонту обуви и одежды, а также другим организациям, которые оказывают бытовые услуги, не требующие длительного контакта работника с клиентами.

Собянин считает, что на данном этапе преждевременно открывать в столице музеи, рестораны и парикмахерские.

"Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на "удаленке" и звать в Москву гостей", - написал он в своем блоге.

Пропускная система остается

Между тем режим самоизоляции и пропускная система в Москве продлеваются до 14 июня включительно.

Переоформлять цифровые пропуска не придется: срок их действия будет продлен автоматически.

Как сообщалось ранее, с 27 мая для перемещения по городу действительны только те пропуска, которые были оформлены через городскую систему.

Плановое лечение - только с отрицательным тестом на COVID-19

В Москве будет увеличен объем оказания плановой медицинской помощи: в ближайшее время в обычном режиме станут доступны около 5 тысяч коек в городских и федеральных стационарах, ранее временно перепрофилированных для лечения COVID-19.

Пациентов сначала будут размещать в отдельных обсервационных палатах и обследовать на коронавирус. Плановое лечение будет начинаться только после получения отрицательных тестов.

При этом будет сохранен резерв коек для пациентов с коронавирусом на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.