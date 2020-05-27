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Что произошло за день: среда, 27 мая

Прогулки по часам в Москве с 1 июня, увеличение пособий по безработице в России и отправка московских врачей в регионы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сергей Собянин объявил об очередном этапе смягчения ограничений в Москве. С 1 июня москвичи, включая людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, смогут гулять и заниматься спортом. При этом прогулки разрешены будут только в компании родственников или тех, с кем человек живет, и только в определенное время по графику, который будет опубликован на mos.ru. Возобновляет работу непродовольственный ритейл, станут доступны некоторые бытовые услуги. Режим самоизоляции и цифровые пропуска сохраняются до 14 июня.

- Суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 8 338 случаев. Всего в стране зарегистрированы 370 680 случаев заражения. За сутки умер 161 человек, всего летальных исходов 3 968. Выписаны 11 079 пациентов, всего выздоровевших уже 142 208.

- Москва направит в регионы 40 врачей и оборудование для борьбы с COVID-19. Как рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова, уже сегодня первые рейсы вылетают в Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край. Позднее бригады московских медиков отправятся в Псков и Владимир. О необходимости помочь регионам президент РФ Владимир Путин заявил в среду в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

- Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено втрое на три месяца. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение главы Минтруда РФ Антона Котякова о доведении пособия до 4,5 тысяч рублей на срок с 1 мая до 1 августа. Пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей будет установлено на уровне 12 130 рублей. Тем, кто утратил право на получение пособия после 1 марта, срок выплат будет продлен на три месяца. Число зарегистрированных безработных в России составляет около 1 млн 900 тыс. человек.

- Стало известно о госпитализации экс-главы Чувашии с двусторонней пневмонией. По данным источника "Коммерсанта", Михаил Игнатьев находится в тяжелом состоянии. Между тем в среду в Верховном суде сообщили, что Игнатьеву вернули иск по поводу отставки в части требований об установлении частичной потери трудоспособности и права на дополнительные гарантии.

- День проведения парада Победы с большой долей вероятности станет выходным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что пока не готов точно ответить на вопрос о режиме работы в этот день. Парад Победы намечен на 24 июня.

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