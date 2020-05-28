Пассажиропоток на транспорте в Москве достиг рекорда с начала самоизоляции

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В минувшую среду, 27 мая, в Москве было зафиксировано максимальное число передвигающихся на транспорте людей с начала режима самоизоляции - 4 млн 820 тыс., сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента транспорта столицы в четверг.

Такое количество уникальных пассажиров, совершивших одну или более поездок в течение суток на общественном и личном транспорте, отмечено впервые за 9 недель, начиная с 30 марта, когда в столице были введены ограничения по коронавирусу, сказал собеседник агентства.

Так, в Московском метрополитене совершено 1,97 млн поездок, что на 10% больше, чем в среду, 20 мая, на наземном городском транспорте - 1,31 млн поездок с ростом на 12% за неделю. Число уникальных пассажиров общественного транспорта составило 1,57 млн человек.

Количество автомобилей на дорогах Москвы 27 мая выросло на 6% по сравнению с 20 мая и составило 2,5 млн. Число уникальных пассажиров в личном транспорте составило 3,25 млн человек.