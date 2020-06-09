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В мэрии Москвы отметили рост пассажиропотока в первый день без самоизоляции

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - 9 июня, в первый день после отмены режима самоизоляции и электронных пропусков заметно вырос пассажиропоток общественного транспорта, а на дорогах стало больше личных машин, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Пандемия коронавируса

На 11:00 вторника в метро с утра было совершено на 110 000 тысяч поездок больше, чем неделю назад (но на 58% меньше, чем 9 июня 2019 года). На наземном транспорте было совершено на 80 000 поездок больше, чем в прошлый вторник (и на 56% меньше прошлогоднего показателя). Загруженность пригородных электричек не изменилась, добавили в департаменте.

Число поездок на такси выросло на 6000 по сравнению с прошлым вторником.

На дорогах было на 110 000 личных автомобилей больше, чем неделю назад, но на 15% меньше, чем 9 июня 2019 года.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог составляла 4 балла.

Мэр Сергей Собянин 8 июня неожиданно отменил со следующего дня режим самоизоляции, пропускной режим и прогулки по графику.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Хроника 09 января – 09 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Дептранс коронавирус

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