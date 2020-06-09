В мэрии Москвы отметили рост пассажиропотока в первый день без самоизоляции

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - 9 июня, в первый день после отмены режима самоизоляции и электронных пропусков заметно вырос пассажиропоток общественного транспорта, а на дорогах стало больше личных машин, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

На 11:00 вторника в метро с утра было совершено на 110 000 тысяч поездок больше, чем неделю назад (но на 58% меньше, чем 9 июня 2019 года). На наземном транспорте было совершено на 80 000 поездок больше, чем в прошлый вторник (и на 56% меньше прошлогоднего показателя). Загруженность пригородных электричек не изменилась, добавили в департаменте.

Число поездок на такси выросло на 6000 по сравнению с прошлым вторником.

На дорогах было на 110 000 личных автомобилей больше, чем неделю назад, но на 15% меньше, чем 9 июня 2019 года.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог составляла 4 балла.

Мэр Сергей Собянин 8 июня неожиданно отменил со следующего дня режим самоизоляции, пропускной режим и прогулки по графику.