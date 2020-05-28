Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Действующий режим самоизоляции с санитарными ограничениями продлится еще долго, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.

"Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго - до того, как мы вакцину не получим", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия-24" (ВГТРК).

Однако, по мнению мэра, в Москве уже начался переход к нормальной жизни.

"Но это не означает, что мы должны взаперти все время жить. Мы должны нормально жить, нормальной жизнью, ходить в магазины, общаться друг с другом, гулять", - подчеркнул он.

Собянин призвал москвичей соблюдать элементарные санитарные требования, которые во многих странах мира сейчас являются аксиомой. "К сожалению, реальность такова, что приходится ограничивать себя, но минимально ограничивать - для того, чтобы обеспечить жизнь и здоровье близких, чтобы не скатываться опять к такой тяжелой ситуации", - добавил мэр.