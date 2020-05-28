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Временные ковид-госпитали в Москве "заморозят" на случай второй волны

Временные ковид-госпитали в Москве "заморозят" на случай второй волны
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в "Крокус Экспо"
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Временные госпитали, созданные для пациентов с коронавирусом в Москве, заморозят на случай второй волны распространения инфекции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Это госпитали, оснащенные по всем высоким требованиям госпиталя для моноинфекции. Мы создавали эти госпитали, чтобы подстраховать ситуацию, рассчитывали на самый сложный сценарий. Сделали запас медицинских центров для борьбы с коронавирусом. Самый страшный сценарий миновал, но мы были на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".

По его словам, власти решили зарезервировать эти госпитали на случай второй волны распространения инфекции. "Я вчера говорил с президентом, мы сегодня имеем больше 20 тысяч коек стационарных, выведенных из нормальной плановой работы. Мы приняли решение постепенно выводить больницу за больницей в нормальную плановую помощь. Дальше стоит вопрос: сейчас перевели большую часть обратно в плановую помощь, а если завтра вторая волна (коронавируса - ИФ) будет, а если завтра снова рост заболеваемости? Обратно переводить - для этого понадобится не одна неделя и не один месяц. Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны", - сказал мэр.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 28 мая 2020 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин

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