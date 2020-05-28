Временные ковид-госпитали в Москве "заморозят" на случай второй волны

Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в "Крокус Экспо" Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Временные госпитали, созданные для пациентов с коронавирусом в Москве, заморозят на случай второй волны распространения инфекции, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Это госпитали, оснащенные по всем высоким требованиям госпиталя для моноинфекции. Мы создавали эти госпитали, чтобы подстраховать ситуацию, рассчитывали на самый сложный сценарий. Сделали запас медицинских центров для борьбы с коронавирусом. Самый страшный сценарий миновал, но мы были на грани, но прошли его благодаря совместным усилиям", - сказал Собянин в эфире канала "Россия 24".

По его словам, власти решили зарезервировать эти госпитали на случай второй волны распространения инфекции. "Я вчера говорил с президентом, мы сегодня имеем больше 20 тысяч коек стационарных, выведенных из нормальной плановой работы. Мы приняли решение постепенно выводить больницу за больницей в нормальную плановую помощь. Дальше стоит вопрос: сейчас перевели большую часть обратно в плановую помощь, а если завтра вторая волна (коронавируса - ИФ) будет, а если завтра снова рост заболеваемости? Обратно переводить - для этого понадобится не одна неделя и не один месяц. Лучше эти современные многофункциональные центры, оснащенные всем необходимым, заморозить и оставить на всякий случай, на случай второй волны", - сказал мэр.