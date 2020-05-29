Тропические ливни прошли в Москве

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Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Москва около 6:00 пятницы оказалась в зоне теплого фронта южного циклона, сообщил сайт "Метеоновости".

"За 3 часа сильного ливня на столицу выпало местами до 40% месячной нормы осадков. Ливни такой интенсивности можно назвать тропическими", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, самые интенсивные дожди наблюдались в Северо-Восточном административном округе, там выпало до 23 мм осадков.

"В Зеленограде выпало 21 мм, в Западном и Северо-западном округе до 19 мм. На ВДНХ за 3 часа выпало 15 мм. В центре города дождя было меньше, 12 мм, а на юге столицы дождь был небольшим", - пишут "Метеоновости".

В Подмосковье самые сильные дожди обрушились на западную половину. "В Можайске выпало 28 мм, в Волоколамск 23 мм, в Наро-Фоминске и Новом Иерусалиме по 19 мм (осадков - ИФ)", - отмечается в сообщении.

Ранее Росгидромет предупредил, что в пятницу и субботу в регионы Центрального федерального округа придет активный циклон с Черного моря, который принесет сильные дожди, местами град и усиление ветра до 22 м/с.

"29-30 мая в западной половине Центрального федерального округа ожидаются дожди, в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Московской областях местами сильные (15-20 мм за 12 часов), ливни, местами грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-22 м/с", - говорится в сообщении пресс-службы Росгидромета.

По прогнозу, в Москве суммарно может выпасть до 20-30 мм осадков. О дождях в столице в пятницу также предупреждал Гидрометцентр.