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В Москву пришла комфортная весенняя погода

Однако уже в пятницу черноморский циклон принесет в столицу сильные дожди

В Москву пришла комфортная весенняя погода
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Москве в четверг комфортная весенняя погода, сообщает Гидрометцентр РФ.

"В четверг, 28 мая, преимущественно без осадков, при умеренном южном ветре после полудня в Москве 20...22 градуса, по области 17...22 градуса", - говорится в сообщении. В настоящее время в Москве тепло и солнечно, в голубом небе заметны лишь редкие облака.

Однако, как отмечают синоптики, на карте хорошо видно, что над Черным морем уже образовался циклон, он движется на север-северо-запад. В пятницу, 29 мая, фронтальная система этого циклона будет оказывать влияние на столичный регион.

Уже ночью в зоне теплого атмосферного фронта прогнозируется небольшой дождь, температура в Москве 12...14 градусов, по области 10...15 градусов. Днем дождь будет умеренным и местами сильным, в отдельных районах прогремят грозы. Максимальная температура в Москве 19...21 градус, в Подмосковье 18...23 градуса. Ветер будет восточным 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с.

Накануне, 27 мая, Росгидромет предупредил, что в пятницу в регионы Центрального федерального округа придет активный циклон с Черного моря и принесет сильные дожди, местами град и усиление ветра до 22 м/с.

"29-30 мая в западной половине Центрального федерального округа ожидаются дожди, в Курской, Брянской, Калужской, Смоленской, Московской областях местами сильные (15-20 мм за 12 часов), ливни, местами грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-22 м/с", - говорилось в сообщении пресс-службы Росгидромета, поступившем в "Интерфакс" в среду.

В Москве суммарно выпадет до 20-30 мм осадков.

Гидрометцентр Москва Росгидромет

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