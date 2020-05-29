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Источник сообщил, что тропические ливни не нанесли ущерба Москве

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сильные дожди, местами ливни не нанесли никакого ущерба инфраструктуре Москвы, объекты жизнеобеспечения и общественный транспорт работают штатно, сообщил "Интерфаксу" в пятницу источник, знакомый с ситуацией.

"По данным на 11:00, серьезных подтоплений в Москве не зафиксировано. Сбоев в работе общественного транспорта и городских коммуникаций нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что из-за ухудшения погодных условий в Московском регионе все городские службы переведены в усиленный режим работы.

Росгидромет предупредил, что в пятницу и субботу (29-30 мая) в регионы ЦФО, в том числе в Москву, придет активный циклон с Черного моря, который принесет сильные дожди, местами град и усиление ветра до 22 м/с. По прогнозу, в столице может выпасть до 20-30 мм осадков.

Москва с 06:00 пятницы оказалась в зоне теплого фронта южного циклона, и только за три часа сильного ливня на город выпало местами до 40% месячной нормы осадков, сообщил портал "Метеоновости".

По информации синоптиков, ливни такой интенсивности можно назвать тропическими, больше всего осадков выпало на северо-востоке Москвы - до 23 мм.

Москва

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