Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:54Заразились
на 29.05В России 387 623+8 572В мире 5 808 946+117 156

В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - По данным Гидрометцентра России, прирост осадков в Москве за 12 часов в пятницу составил 37 мм.

Это около 72% месячной нормы, которая составляет в Москве в мае 51 мм. Данные получены с городской метеостанции на ВДНХ.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в пятницу в столице побит рекорд за последние 70 лет. Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).

Городские службы из-за ухудшений погодных условий продолжают работать в Москве в усиленном режиме.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, из-за разгула стихии в Москве в пятницу было повалено несколько десятков деревьев, механические повреждения получили несколько автомобилей.

"Сильные ливни не повлияли на работу общественного транспорта и систем жизнеобеспечения города", - сказал источник.

По его информации, пострадавших в пятницу из-за сильных дождей в Москве не было.

Для ликвидации последствий непогоды в Москве были мобилизованы 250 бригад и более 200 единиц спецтехники "Мосводостока".

По прогнозу Гидрометцентра России, дождливая погода с грозами сохранится в Москве в ближайшие сутки, возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. Ночью в столице ожидается 13-15, днем в субботу - 24-26 градусов.

Ранее Росгидромет сообщил, что в пятницу и субботу в ряде регионов ЦФО, включая Москву, придет активный циклон с Черного моря, который принесет сильные дожди, местами град и усиление ветра до 22 метров в секунду. Ливни, которые прошли в Москве в пятницу, синоптики сравнивают с тропическими.

Москва

Новости

Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня

Власти Подмосковья собрались открыть парикмахерские с 3 июня
Протесты в Москве

На Петровке задержали восемь московских депутатов

На Петровке задержали восемь московских депутатов

17% москвичей решили не выходить на улицу в рамках "прогулочного режима"

В мэрии объяснили разрешение москвичам гулять по графику заполненными парками

Сергей Митрохин задержан за одиночный пикет в поддержку журналиста Азара

Гидрометцентр пообещал москвичам резкое похолодание в первый день лета

Протесты в Москве

Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина

Полиция Москвы заявила о запрете любых публичных акций на время карантина

Тропические ливни прошли в Москве

Тропические ливни прошли в Москве

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Более 70 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');