Около 120% месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - По предварительным расчетам, за последние 24 часа в районе ВДНХ, где расположена главная метеостанция столицы, выпал 61 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"За сутки в городе выпало порядка 120% месячной нормы осадков, которая в мае насчитывает 51 мм", - сказал представитель метеобюро в субботу.

По прогнозу синоптиков, днем в Москве будет тепло, до +25 градусов, возможны кратковременные дожди.

Ранее сообщалось, что в пятницу в столице был побит рекорд по осадкам за последние 70 лет. За первые 12 часов на город обрушилось 37 мм влаги, или более 70% месячной нормы.

Предыдущий максимум осадков для 29 мая был установлен в 2015 году - 26 мм.

Дождливая погода в столичном регионе обусловлена активным циклоном, который пришел с Черного моря.