В Москве скончались рекордные 78 пациентов с коронавирусом

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 2 330 до 2 408, скончались еще 78 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу.

"В Москве скончались 78 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Это рекордная суточная смертность от коронавируса в Москве. Предыдущий максимум умерших был отмечен 17 мая - 77 человек.

По последним данным, в Москве выявлено 175 829 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели и выписались из больниц 74 725 пациентов.