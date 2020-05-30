Вечерний "индекс самоизоляции" в Москве ниже отметки прошлой недели

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Индекс самоизоляции жителей Москвы от "Яндекса" оказался ниже показателя прошлой недели.

Сегодня дома остались более половины жителей города – индекс составил 3,4 на 21:00 субботы. На прошлой неделе, в субботу 22 мая, он достиг отметки 3,8.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 – уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 – уровень изоляции высокий).

Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок действия ограничений до 31 мая. Сейчас с городе обязательно нужно носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, на объектах торговли, а также на рабочих местах. Штраф за нарушение этого правила составил четыре тысячи рублей, в транспорте – пять тысяч рублей.

Собянин объявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины от коронавируса.