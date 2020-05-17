В Москве за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 1503 до 1580, скончались еще 77 человек, сообщили в воскресенье "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве в воскресенье.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

Это самый высокий показатель летальных исходов от коронавируса в столице за сутки. Предыдущий максимум зафиксирован 15 мая - 74 человека.