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Эксперты спрогнозировали исторический рекорд этого мая в Москве по осадкам

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - За первые 29 дней мая на главной московской метеостанции на ВДНХ выпало 102,9 мм осадков при месячной норме 51 мм, сообщил сайт "Метеоновости" в субботу.

Отмечается, что и ночь на 30 мая была с сильным дождем, на ВДНХ выпало еще 23 мм.

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По прогнозу синоптиков, последний день мая в столице будет очень дождливым. За сутки сумма осадков может превысить рекордное количество (22,5 мм), которое наблюдалось 31 мая 1977 года.

В итоге месячная сумма осадков превысит 135 мм, что станет новым месячным рекордом, пишут "Метеоновости".

Пока рекорд осадков в мае составляет 131,7 мм и принадлежит 1933 году.

В XXI веке самый дождливый май был в 2015 году с количеством осадков 119,4 мм, подчеркивается в сообщении.

Москва

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