В Москве утренний "индекс самоизоляции" составил 3,2

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Большинство москвичей остаются дома в субботу в рамках режима самоизоляции, следует из статистики от компании "Яндекс".

По данным веб-сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 9:00 составляет 3,2.

Это значение выше среднего уровня городской активности по шкале от 0 до 5 (0 - уровень самоизоляции низкий и на улицах много людей, а 5 - уровень изоляции высокий).

"На улице есть люди", - следует из статистики.

Накануне в это же время индекс был равен 2,2. При этом неделю назад, 23 мая, показатель в утренние часы достиг отметки 3,4.

Индекс самоизоляции - это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов "Яндекса". В его основе сравнение уровня городской активности в сегодняшний день и в обычный день до эпидемии.