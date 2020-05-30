В России выявлено 8952 новых случая коронавируса

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в РФ зарегистрировано 8952 новых зараженных COVID-19, сообщает оперштаб. Темп прироста за последние семь дней снизился с 2,5% до текущих 2,3%.

Общее число заболевших коронавирусом по всей стране достигло 396 575. Россия на третьем месте в мире числу заболевших (данные Университета Джонса Хопкинса). На первой строчке США (1,74 млн, +24,2 тыс.), на второй Бразилия (465 тыс., +26,9 тыс.).

За сутки от болезни скончался 181 человек, в том числе 78 - в Москве. Количество жертв коронавируса за весь период выросло до 4 555.

Поправились после перенесенного заболевания уже 167 469 человек, 8 212 выписаны за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 551. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Новые случаи заражения фиксировались в 83 регионах, больше всего в Москве - 2 367. Всего в столице уже 178 196 зараженных.

В Московской области 735 новых пациентов, в Петербурге - 365, в Нижегородской области - 289, в Свердловскойобласти - 261.