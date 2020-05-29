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В мэрии объяснили разрешение москвичам гулять по графику заполненными парками

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Предложенный в Москве режим прогулок "на первый взгляд может показаться сложным и странным", но идея введения графика прогулок продиктована опасением возникновения скопления людей.

Как заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, "ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации".

"Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудрёным. И кажется, ну, чего проще, все мы люди грамотные: разрешили гулять - мы и будем гулять нормально. Но вы прекрасно все понимаете, как выглядит Москва, улицы Москвы, парки Москвы в обычный летний погожий день. Они просто наполняются, заполняются людьми. А что же будет, если истосковавшиеся по гуляниям москвичи одновременно все выйдут?" - сказала Ракова в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Также она сообщила, что возможны дальнейшие решения по ослаблению ограничений, если в течение двух недель с 1 июня, когда горожанам станет можно выходить на прогулки по графику, ситуация с коронавирусом в Москве не ухудшится.

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"Мы просим ещё немножечко набраться терпения, посмотреть, как этот режим действует в течение двух недель", - сказала Ракова.

Она убеждена, что в ситуации с коронавирусом нужно действовать медленно, но верно, чтобы не допустить отката назад.

С 1 июня москвичам разрешили выходить на улицу для прогулок и занятий спортом. Для каждого дома будут определены дни недели, когда жильцам можно выйти на прогулку.

Время прогулки определено с 9:00 до 21:00, график "прогулочных дней" уже доступен на портале mos.ru, он появился на интернет-портале Яндекс и в мобильных приложения.

Маршрут разрешенных прогулок ограничен радиусом 2 км от дома. Гулять и заниматься спортом можно только в маске. Пользоваться скамейками и другой уличной инфраструктурой нельзя.

Москва коронавирус Анастасия Ракова

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