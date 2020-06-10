Попова заявила об иммунитете к коронавирусу у 14% протестированных

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В 46 регионах России на антител к коронавирусу протестировали почти 650 000 человек и оказалось, что у 14% протестированных есть защитные титры, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала это на заседании президиума координационного совета правительства по борьбе с коронавирусом и добавила, что этот вирус навсегда останется "с нами".

По ее словам, "лучше всего иммунитет вырабатывается у детей, процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет - почти 20%, у людей от 18 до 64 лет - это 14%, а 65 лет и старше - всего 11%".

Кроме того она сообщила о проведении 13,5 млн тестов на коронавирус. Отмечается "четкая тенденция снижения темпов прироста", а то, что количество бессимптомных носителей составляет ежедневно от 40-45%, говорит о высоком качестве тестирования населения, добавила глава Роспотребнадзора.

В конце мая о том, что иммунитет к коронавирусу обнаружился у 14% москвичей по итогам скрининга, сообщал мэр города Сергей Собянин.