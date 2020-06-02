МЧС предупредило москвичей о новых грозах

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В МЧС рекомендуют жителям Москвы воздержаться от поездок на личном транспорте и не парковать автомобили под деревьями в связи с надвигающейся на столицу грозой.

"Под влиянием фронтальных разделов южного циклона 3 июня с сохранением до конца суток, в Москве, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный дождь, гроза, усиление восточного ветра до 15 м/с", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС столицы.

В ведомстве порекомендовали в этой связи по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае необходимости поездки, соблюдать дистанцию и скоростной режим на дороге. "Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - предупреждают спасатели.

Также в МЧС посоветовали пешеходам при порывах ветра находясь на улице, укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться от дождя под деревьями. "Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - просят спасатели.

Май 2020 года в столице стал рекордно дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщил ранее сайт "Метеоновости". "Накопленная за май сумма осадков составила 146,9 мм, а это значит, перекрыт прежний максимум месячной суммы осадков, который был в 1933 году и составлял 131,7 мм", - говорилось в сообщении портала.

"День простоять и ночь продержаться": обнадеживающий прогноз от Гидрометцентра

Первые дни июня тоже оказались очень дождливыми и холодными. Как сообщил во вторник "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, еще один ненастный день ждет жителей Московского региона и соседних областей, а затем начнет быстро теплеть и выглянет солнце.

"Прохладная, дождливая погода длится с 16-17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения", - сказал Вильфанд.

В среду, 3 июня, еще будет облачно и дождливо, +17...18 градусов. Дожди пройдут и в ночь на четверг. Зато 4 июня ко второй половине дня атмосферное давление начнет подрастать, и из-за туч выглянет солнце. Столбики термометров поднимутся до 20-21 градуса, местами возможны грозы.

В пятницу +20...21, ожидается переменная облачность, солнце. В субботу температура вырастет до 19-24 градусов, а в воскресенье - до +23...25 градусов, по Подмосковью до +26. Ночи станут теплее: +12...13 в субботу и до +15 в воскресенье. На выходных будет светить яркое солнце, возможны теплые летние кратковременные дожди.

Сейчас температурный фон в Московском регионе больше соответствует концу апреля - началу мая. К концу недели фон будет выше средних многолетних значений на 3-4 градуса. "Такой температурный фон соответствует самому жаркому времени для Москвы - концу июля", - сказал Вильфанд.