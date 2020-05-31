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Май в Москве стал рекордно дождливым

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Май этого года в столице стал рекордно дождливым за всю историю метеонаблюдений, сообщает сайт "Метеоновости" в воскресенье.

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Отмечается, что накопленная за май сумма осадков составила 146,9 мм, а это значит, перекрыт прежний максимум месячной суммы осадков, который был в 1933 году и составлял 131,7 мм.

Только за минувшую ночь и утро в Москве выпал 21 мм осадков, что превышает 40% месячной нормы (51 мм).

Ранее Росгидромет выпустил штормовое предупреждение по Москве и Московской области. В регионе до конца воскресенья сохранятся сильные дожди (до 25-35 мм), в отдельных районах грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Москва

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