Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:01Заразились
на 02.06В России 423 741+8 863В мире 6 266 192+99 246

Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"

С четверга обещают потепление

Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В столичном регионе начнет теплеть со второй половины дня четверга, 4 июня, прогнозируют в Гидрометцентре. Дожди в Москве и Подмосковье продлятся до конца недели, но на выходные они будут уже кратковременными, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прохладная, дождливая погода длится с 16-17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения", - сказал он.

В среду, как и во вторник, будет облачно и дождливо. Днем потеплеет до плюс 17-18 градусов.

В ночь на четверг по-прежнему ожидаются дожди. К середине дня 4 июня атмосферное давление начнет повышаться и возможны прояснения. В регионе потеплеет до 20-21 градуса, местами возможны грозы.

В пятницу будет также плюс 20-21 градусов, ожидается переменная облачность, солнце. В субботу 6 июня днем потеплеет до 19-24 градусов, а в воскресенье - до +23...25 градусов, а по Подмосковью местами до +26. Ночи станут теплее: +12...13 в субботу и до +15 в воскресенье. На выходных будет светить яркое солнце, возможны теплые летние кратковременные дожди.

Сейчас температурный фон в Московском регионе больше соответствует концу апреля - началу мая. К концу недели фон будет выше средних многолетних значений на 3-4 градуса, как в конце июля.

Москва Московская область Гидрометцентр Роман Вильфанд

Новости по теме

Новости

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Главе МВД сообщили об одинаковых жетонах у полицейских с Петровки 38

Назначен новый начальник московской полиции

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Временные коронавирусные госпитали в Москве оставят минимум на год

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

Магазинам в Москве рекомендовали дезинфицировать одежду и кабинки после каждой примерки

В Москву вернулись докарантинные "пробки"

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

Московские храмы откроются для прихожан 6 июня
Пандемия коронавируса

Столичная мэрия опубликовала карту загруженности городских парков

Столичная мэрия опубликовала карту загруженности городских парков

В первый же день "прогулочного режима" в Москве установлен антирекорд индекса самоизоляции

В первый же день "прогулочного режима" в Москве установлен антирекорд индекса самоизоляции

Утром в метро спустились на 80 тыс. москвичей больше, чем в прошлый понедельник

Утром в метро спустились на 80 тыс. москвичей больше, чем в прошлый понедельник
Пандемия коронавируса

Эксперты заявили, что в первые дни июня в Москве откроется 60% непродовольственных магазинов

Эксперты заявили, что в первые дни июня в Москве откроется 60% непродовольственных магазинов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');