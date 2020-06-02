Гидрометцентр призвал москвичей "день простоять и ночь продержаться"

С четверга обещают потепление

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Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В столичном регионе начнет теплеть со второй половины дня четверга, 4 июня, прогнозируют в Гидрометцентре. Дожди в Москве и Подмосковье продлятся до конца недели, но на выходные они будут уже кратковременными, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прохладная, дождливая погода длится с 16-17 мая и кажется нескончаемой. Но хочу обрадовать жителей Москвы и центра европейской территории России: осталось день простоять и ночь продержаться. В четверг во второй половине дня начнутся изменения", - сказал он.

В среду, как и во вторник, будет облачно и дождливо. Днем потеплеет до плюс 17-18 градусов.

В ночь на четверг по-прежнему ожидаются дожди. К середине дня 4 июня атмосферное давление начнет повышаться и возможны прояснения. В регионе потеплеет до 20-21 градуса, местами возможны грозы.

В пятницу будет также плюс 20-21 градусов, ожидается переменная облачность, солнце. В субботу 6 июня днем потеплеет до 19-24 градусов, а в воскресенье - до +23...25 градусов, а по Подмосковью местами до +26. Ночи станут теплее: +12...13 в субботу и до +15 в воскресенье. На выходных будет светить яркое солнце, возможны теплые летние кратковременные дожди.

Сейчас температурный фон в Московском регионе больше соответствует концу апреля - началу мая. К концу недели фон будет выше средних многолетних значений на 3-4 градуса, как в конце июля.