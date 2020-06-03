"Мосводоканал" разрешил пить воду из-под крана без дополнительной очистки

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Водопроводная вода в Москве соответствует всем самым жестким нормативам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Мосводоканал".

"Качество питьевой воды централизованной системы водоснабжения столицы полностью соответствует отечественным нормативам, некоторые показатели которых жестче зарубежных требований. Анализ ретроспективных данных по качеству питьевой воды в Москве показывает значительное его улучшение за последние 20-25 лет по всем основным показателям. Вода пригодна для питья без какой-либо дополнительной очистки", - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее в июне "Роскачество" провело сравнение московской водопроводной воды и бутилированной, по результатам которого заявило, что "качество водопроводной воды полностью соответствует нормативам СанПиН для воды из-под крана, но в целом уступает бутилированной".

Кроме того, вода из-под крана в столице "не соответствует опережающим требованиям стандарта "Роскачества" для бутилированной питьевой воды по содержанию нитратов, нитрит-ионов, аммиака и альфа-активности, которые при регулярном употреблении могут негативно влиять на организм", отметили в автономной некоммерческой организации.

"Мы считаем вывод "Роскачества" о негативном влиянии водопроводной воды на организм неверным", - заявили в Мосводоканале. Как рассказали в компании, в дополнение к классическим методам подготовки воды в "Мосводоканале" введены технологии озоносорбции - озонирование воды с последующей фильтрацией через гранулированный активированный уголь.

Еще одна прогрессивная технология в арсенале "Мосводоканала" - мембранная ультрафильтрация, основанная на принципе физического барьера, через который вода проходит под определенным давлением. В компании также напомнили, что качество воды постоянно проверяется на всем пути ее движения.

Требования, которые предъявляет СанПиН, подразумевают подготовку питьевой воды высокого качества, "которая безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства", отметили в "Мосводоканале". "Если вода соответствует установленным к ней государственным нормативным требованиям, то она однозначно безопасна и безвредна для человека любого возраста", - добавили в компании.

В управлении Роспотребнадзора по Москве подтвердили, что водопроводная вода в столице безопасна. "Благодаря современной и эффективной системе водоподготовки качество питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует нормативным требованиям и отличается стабильностью", - сообщили в пресс-службе ведомства.