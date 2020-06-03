Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:59Заразились
на 03.06В России 432 277+8 536В мире 6 378 238+112 046

Москвичей предупредили об "очень сильном" дожде и порывистом ветре до 17 м/с

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся на столицу грозой и порывистым ветром.

"В период с 19 часов 03 июня до 10 утра 04 июня в Москве ожидается сильный, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 12-17м/с",- сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в среду.

В связи с непогодой жителей и гостей города просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае необходимости выезда соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - отмечают спасатели.

Кроме того, в МЧС рекомендуют, находясь на улице, укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями."Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - предупреждают в МЧС.

Ранее в среду в метеобюро Москвы и области "Интерфаксу" рассказали, что за последние дни в столице выпала четверть июньской нормы осадков. Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода в столичном регионе сохранится, как минимум, до конца текущей недели. Причем наиболее сильные дожди ожидаются в ночь на четверг, 4 июня.

При этом в Гидрометцентре москвичам пообещали потепление с 4 июня: по данным синоптиков, в воскресенье, 7 июня, воздух может прогреться до 25 градусов.

МЧС Москва

Новости по теме

Новости

Территорию усадьбы "Архангельское" решили не передавать под коммерческую застройку

Территорию усадьбы "Архангельское" решили не передавать под коммерческую застройку

Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня

Первую репетицию парада в Москве перенесли с 4 на 14 июня

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

В России открылся первый магазин датского конкурента IKEA

Поезда на участке Филевской линии метро возобновили движение после 50 минут перерыва

Четверть июньской нормы осадков выпала в Москве с начала недели

Четверть июньской нормы осадков выпала в Москве с начала недели
Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в Москве достигло минимума за полтора месяца

Число новых случаев COVID-19 в Москве достигло минимума за полтора месяца

Еще 61 пациент с коронавирусом скончался в Москве

Еще 61 пациент с коронавирусом скончался в Москве

На задержанных на Петровке активистов составляют протоколы за нарушение порядка пикета

В Москве начали готовиться к пандемии, как только стало известно о COVID-19 в Китае

В Москве начали готовиться к пандемии, как только стало известно о COVID-19 в Китае

Около 20 человек задержаны в Москве на пикетах против полицейского насилия

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');