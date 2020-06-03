Москвичей предупредили об "очень сильном" дожде и порывистом ветре до 17 м/с

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - МЧС рекомендует москвичам быть осторожными в связи с надвигающейся на столицу грозой и порывистым ветром.

"В период с 19 часов 03 июня до 10 утра 04 июня в Москве ожидается сильный, местами очень сильный дождь. В отдельных районах гроза, усиление ветра до 12-17м/с",- сказали "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в среду.

В связи с непогодой жителей и гостей города просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а в случае необходимости выезда соблюдать скоростной режим и дистанцию. "Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП", - отмечают спасатели.

Кроме того, в МЧС рекомендуют, находясь на улице, укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями."Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций", - предупреждают в МЧС.

Ранее в среду в метеобюро Москвы и области "Интерфаксу" рассказали, что за последние дни в столице выпала четверть июньской нормы осадков. Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода в столичном регионе сохранится, как минимум, до конца текущей недели. Причем наиболее сильные дожди ожидаются в ночь на четверг, 4 июня.

При этом в Гидрометцентре москвичам пообещали потепление с 4 июня: по данным синоптиков, в воскресенье, 7 июня, воздух может прогреться до 25 градусов.