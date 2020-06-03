Четверть июньской нормы осадков выпала в Москве с начала недели

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Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - С 1 июня на базовой столичной метеостанции на ВДНХ прирост осадков уже составил 19 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Ненастная погода последних дней принесли Москве 25% июньской нормы осадков, составляющей в городе 75 мм", - сказал собеседник агентства.

Согласно прогнозам синоптиков, дождливая погода в столичном регионе сохранится, как минимум, до конца текущей недели. Причем наиболее сильные дожди ожидаются в ночь на четверг, 4 июня.

Всего, по расчетам метеослужб, до конца четверга на Москву может выпасть до 32 мм дождей, что превышает 40% месячной нормы.

При этом горожан ждет летнее потепление: до 19-21 градусов в дневные часы в четверг и в пятницу, до 24 градусов в субботу и до 27 градусов в воскресенье.

Ранее сообщалось, что май в Москве стал рекордно дождливым за всю историю метеонаблюдений в столице. При майской норме в 51 мм на город выпали 160 мм дождей. Прежний рекорд по осадкам принадлежит 1933 году, когда выпало около 132 мм.