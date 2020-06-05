На Москву вновь надвигается гроза

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве ожидается сильный дождь и усиление ветра до 18 м/с, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе МЧС столицы.

"В период с 13 до 22 часов 5 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 13-18 м/с", - сказал собеседник агентства.

Спасатели рекомендуют горожанам по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но дневная температура воздуха будет расти: с 19-20 градусов в четверг до 25-27 градусов в воскресенье, 7 июня. Так, ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд призывал москвичей "день простоять и ночь продержаться", пообещав потепление во второй половине недели.

Накануне, 4 июня, в Метеобюро Москвы "Интерфаксу" сообщили, что за сутки в городе "выпало около 47% месячной нормы осадков, которая в июне насчитывает 75 мм".