Почти половина месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Прирост осадков в столице за ночь достиг 22 мм, за последние 24 часа - 35 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в четверг.

"По предварительным расчетам, за сутки в городе выпало около 47% месячной нормы осадков, которая в июне насчитывает 75 мм", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что данные получены с базовой столичной метеостанции на ВДНХ.

Накануне сообщалось, что в Москве с начала недели уже выпала четверть июньской нормы осадков.

По прогнозу синоптиков, дожди с грозами сохранятся в столичном регионе до конца недели, но дневная температура воздуха будет расти: с 19-20 градусов в четверг до 25-27 градусов в воскресенье. Так, во вторник глава Гидрометцентра Роман Вильфанд призывал москвичей "день простоять и ночь продержаться", пообещав потепление со второй половины дня четверга, 4 июня.

Май 2020 года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Москве. Месячная норма осадков (51 мм) была превышена более чем втрое.