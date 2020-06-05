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Задержанных в Москве за пикеты в поддержку Азара отпустили из полиции

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Всех задержанных у здания МВД на Петровке отпустили из отдела полиции с обязательством о явке для составления протокола за нарушение установленного порядка проведения пикетирования, сообщил "Интерфаксу" адвокат Василий Кушнир.

С одного задержанного взяли обязательство о явке по статье ст. 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".

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В пятницу, у здания МВД на Петровке было задержано более десяти человек. Они вышли с одиночными пикетами в поддержку арестованного журналиста "Новой газеты" Ильи Азара.

Среди задержанных активистов были два фигуранта "московского дела" – Самариддин Раджабов и Влад Барабанов, а также журналист Петр Рузавин и муниципальный депутат района проспект Вернадского Елена Филина.

Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста.

После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

Ранее в пятницу Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Азара, однако сократил срок содержания административного ареста с 15 до 10 суток.

Азар выйдет из спецприемника 7 июня.

Москва Петровка Илья Азар Владимир Воронцов Омбудсмен полиции

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