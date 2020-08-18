Экс-фигуранта "дела 27 июля" оштрафовали почти на полмиллиона рублей

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил бывшему фигуранту "дела 27 июля" Владиславу Барабанову два штрафа общей суммой в размере 450 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения пикетирования, сообщил "Интерфаксу" адвокат Василий Кушнир во вторник.

"Суд назначил два штрафа Барабанову по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования) - 200 тыс. рублей и 250 тыс. рублей", - сказал Кушнир. Адвокат уточнил, что речь идет о пикетах на Петровке у здания МВД в начале июня.

В начале лета у здания МВД на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в поддержку арестованного на 15 суток журналиста "Новой газеты" Ильи Азара.

Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов. Среди задержанных активистов были два фигуранта "дела 27 июля" - Самариддин Раджабов и Владислав Барабанов.

Азар был задержан 26 мая при проведении пикета у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "Омбудсмена полиции" Владимира Воронцова, находящимся под стражей по обвинению в вымогательстве. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему наказание в виде 15 суток ареста. Впоследствии Мосгорсуд сократил срок административного ареста до 10 суток.

По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов во время несанкционированной акции 27 июля 2019 года в Москве были арестованы 15 человек. В сентябре того же года уголовное преследование Барабанова было прекращено, так как СКР не нашел в его действиях состава преступления.