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Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток

Мосгорсуд сократил арест Азару на пять суток
Журналист Илья Азар у Мосгорсуда
Фото: Андрей Васильев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд сократил срок административного ареста журналисту и муниципальному депутату Илье Азару с 15 суток до десяти. Азар выйдет на свободу 7 июня, сообщил его адвокат Леонид Соловьев.

Протесты в Москве

Журналист получил арест за попытку провести одиночный пикет на Петровке у здания ГУ МВД Москвы 26 мая. Он хотел поддержать арестованного создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Его почти сразу задержали.

Тверской суд 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему 15 суток ареста. Кроме административного протокола по статье 20.2, журналисту был выписан штраф за нарушение требований нормативных правовых актов Москвы о режиме повышенной готовности (ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы).

После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

Мосгорсуд должен был рассмотреть жалобу на арест Азара 1 июня. Однако в тот день рассмотрение жалобы было отложено до пятницы. По словам адвокатов, поводом для переноса стали два абзаца дополнителных доводов, которые представила защита в понедельник. Суд взял время на их изучение.

Задержания у здания МВД в Москве

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Мосгорсуд МВД Москва Илья Азар Тверской суд

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