Почти 60 человек с коронавирусом умерли в Москве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В Москве умерли 58 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Количество умерших от коронавируса в городе увеличилось с 2806 до 2864.

За сутки в столице выявлено 1855 новых случаев COVID-19 и 2643 выздоровевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу составил 0,83.

Ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что ограничения на передвижение радикально ослабят на следующей неделе. Он отметил, что в городе улучшилась эпидемиологическая ситуация, но ослаблять ограничения не стоит чаще одного раза в неделю.

Три последних дня количество заразившихся в Москве не превышает двух тысяч в сутки. В мае этот показатель ни разу не опустился ниже двух тысяч.

С начала месяца в столице начали открываться непродовольственные магазины, а людям разрешили гулять по расписанию в зависимости от места прописки.