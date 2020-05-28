Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:41Заразились
на 28.05В России 379 051+8 371В мире 5 691 790+102 164

Москвичам разрешат гулять по графику только для адреса прописки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - За время "тестового" прогулочного режим в Москве с 1 по 14 июня люди будут гулять по адресу прописки, а не по фактическому адресу проживания, разъяснил первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Пандемия коронавируса

"Действительно, человек может иметь регистрацию в одном месте, проживать по другому адресу, а может проживать с кем-то или у кого-то, кто прописан по третьему адресу", - отметил чиновник.

"Если вы проживаете в другом районе, полицейские не будут за это наказывать, штрафовать. Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево. Вы вышли гулять по прописке, находясь, может быть, на значительном удалении от своего реального места прописки", - разъяснил он.

Мэр Сергей Собянин 27 мая своим указом ввел в порядке эксперимента "прогулочный режим" для москвичей всех возрастов, за исключением тех, кто обязан соблюдать самоизоляцию и больных ОРВИ. Гулять будет можно во всех скверха и парках, кроме "Зарядья", но детские и спортивные площадки останутся закрытыми. Отходить до дома можно будет на расстояние до двух километров вместо прежних ста метров.

И гулять москвичам придется по графику. Для этого все адреса поделили на шесть групп, и для каждой группы определены дни для прогулок: по два будних дня и одному выходному, для первой и второй недели июня эти дни не совпадают. Карта и график уже опубликованы на сайте мэрии.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Алексей Немерюк Москва коронавирус Сергей Собянин

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге

Антитела к коронавирусу нашли у 14% москвичей, принявших участие в скрининге
Пандемия коронавируса

Временные ковид-госпитали в Москве "заморозят" на случай второй волны

Временные ковид-госпитали в Москве "заморозят" на случай второй волны

Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины

Собянин заявил, что санитарные ограничения в Москве сохранятся до получения вакцины

Главред "Медиазоны" и два журналиста "Эха Москвы" задержаны в Москве за пикеты

Пандемия коронавируса

Дневной "индекс самоизоляции" в Москве упал до рекордно низкой отметки 1,6

Дневной "индекс самоизоляции" в Москве упал до рекордно низкой отметки 1,6

Неизвестный открыл стрельбу с крыши жилого дома в центре Москвы

Пандемия коронавируса

Пассажиропоток на транспорте в Москве достиг рекорда с начала самоизоляции

Пассажиропоток на транспорте в Москве достиг рекорда с начала самоизоляции

В Москву пришла комфортная весенняя погода

В Москву пришла комфортная весенняя погода

Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы

Пять тысяч мест в больницах Москвы вернут к обычному режиму работы

Более 70 человек умерли от коронавируса в Москве в среду

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');