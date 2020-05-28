Москвичам разрешат гулять по графику только для адреса прописки

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - За время "тестового" прогулочного режим в Москве с 1 по 14 июня люди будут гулять по адресу прописки, а не по фактическому адресу проживания, разъяснил первый замглавы аппарата мэра и правительства города, глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Действительно, человек может иметь регистрацию в одном месте, проживать по другому адресу, а может проживать с кем-то или у кого-то, кто прописан по третьему адресу", - отметил чиновник.

"Если вы проживаете в другом районе, полицейские не будут за это наказывать, штрафовать. Если вы, имея прописку в Бирюлево, гуляете в Медведково, то вы гуляете исключительно по тому графику, по которому гуляет Бирюлево. Вы вышли гулять по прописке, находясь, может быть, на значительном удалении от своего реального места прописки", - разъяснил он.

Мэр Сергей Собянин 27 мая своим указом ввел в порядке эксперимента "прогулочный режим" для москвичей всех возрастов, за исключением тех, кто обязан соблюдать самоизоляцию и больных ОРВИ. Гулять будет можно во всех скверха и парках, кроме "Зарядья", но детские и спортивные площадки останутся закрытыми. Отходить до дома можно будет на расстояние до двух километров вместо прежних ста метров.

И гулять москвичам придется по графику. Для этого все адреса поделили на шесть групп, и для каждой группы определены дни для прогулок: по два будних дня и одному выходному, для первой и второй недели июня эти дни не совпадают. Карта и график уже опубликованы на сайте мэрии.