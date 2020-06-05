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Собянин пообещал радикально ослабить ограничения на следующей неделе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве на следующей неделе можно будет принять радикальные решения по ослаблению коронавирусных ограничений, заявил в эфире "России 1" мэр столицы Сергей Собянин.

Пандемия коронавируса

"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", - сказал он.

По его словам, принимать решения по отмене ограничений можно только через семь дней после предыдущих послаблений. За это время можно оценить эпидемиологическую ситуацию, считает он.

"В этот понедельник мы ввели новые правила, значит, в ближайший понедельник мы можем сделать какие-то выводы", - добавил мэр.

4 июня Собянин заявил, что к 1 июля в российской столице будет снято максимальное количество ограничений, введенных из-за коронавируса.

С 1 июня в Москве разрешили возобновить работу непродуктовым магазинам, торговым центрам и центрам по оказанию бытовых услуг. Открылись многие парки. Москвичам разрешили гулять три раза в неделю по графику. Масочный режим при этом ужесточился: теперь носить маску нужно даже на улице. Пропуска для поездок продолжают действовать.

Утром Роспотребнадзор сообщил, что за сутки в Москве выявили 1855 новых случаев заражения коронавирусом, коэффициент распространения инфекции в регионе составил 0,83, по всей России - 0,98. Всего с начала эпидемии в городе подтверждено 191 069 случаев заражения.

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Хроника 09 января – 05 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин коронавирус

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