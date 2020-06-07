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Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы
На Манежной площади в Москве
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве в связи с коронавирусом, планируется провести в два этапа - с 10 и 15 июня, сообщил Интерфаксу в воскресенье знакомый с ситуацией источник.

"Очередные послабления в настоящее время обсуждаются в горадминистрации. Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе", - указал собеседник агентства. "Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок", - указал источник.

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 8 июня планируется подготовить график снятия ограничений в российской столице, рассчитанный до 1 июля. Позднее он уточнил, что послабления будут носить "радикальный характер".

"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", - уточнил он в интервью программе "Вести" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в минувшую пятницу.

Пропускной режим в Москве

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса. С 15 апреля была запущена система цифровых пропусков. В пределах своего района передвигаться можно без электронного пропуска при соблюдении правил самоизоляции, однако для поездок на работу, в медицинские учреждения и по личным делам необходим соответствующий документ.

С 1 июня был объявлен второй этап смягчения коронавирусных ограничений в Москве. Москвичам, в том числе людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, разрешили прогулки и занятия спортом на свежем возрасте, но с соблюдением определенных правил. Открылись парки, заработал велопрокат. Также открылись автосалоны и магазины непродовольственных товаров, ярмарки выходного дня.

При этом режим самоизоляции и цифровых пропусков был продлен до 14 июня включительно.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва

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