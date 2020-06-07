Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

На Манежной площади в Москве Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Дальнейшее снятие ограничений, введенных в Москве в связи с коронавирусом, планируется провести в два этапа - с 10 и 15 июня, сообщил Интерфаксу в воскресенье знакомый с ситуацией источник.

"Очередные послабления в настоящее время обсуждаются в горадминистрации. Отмена электронных пропусков возможна на финальном этапе", - указал собеседник агентства. "Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок", - указал источник.

На минувшей неделе мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 8 июня планируется подготовить график снятия ограничений в российской столице, рассчитанный до 1 июля. Позднее он уточнил, что послабления будут носить "радикальный характер".

"Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало пневмонии, выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед", - уточнил он в интервью программе "Вести" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в минувшую пятницу.

Пропускной режим в Москве

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции на фоне распространения коронавируса. С 15 апреля была запущена система цифровых пропусков. В пределах своего района передвигаться можно без электронного пропуска при соблюдении правил самоизоляции, однако для поездок на работу, в медицинские учреждения и по личным делам необходим соответствующий документ.

С 1 июня был объявлен второй этап смягчения коронавирусных ограничений в Москве. Москвичам, в том числе людям старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, разрешили прогулки и занятия спортом на свежем возрасте, но с соблюдением определенных правил. Открылись парки, заработал велопрокат. Также открылись автосалоны и магазины непродовольственных товаров, ярмарки выходного дня.

При этом режим самоизоляции и цифровых пропусков был продлен до 14 июня включительно.