В Москве проверят информацию о невыплате надбавок прибывшим из регионов врачам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку данных о возможной невыплате положенных компенсаций медикам, работающим в больнице РЖД, сообщила "Интерфаксу" представитель управления Елена Марковская.

Как она рассказала в воскресенье агентству, следователи заинтересовались информацией СМИ о невыплатах врачам, прибывшим в столицу из различных регионов страны, оказывающим помощь больным COVID-19 в Центральной клинической больнице №6 ОАО "РЖД".

Марковская отметила, что они устанавливают "как соблюдение прав работников на выплаты в медицинских учреждениях, так и достоверность изложенных в СМИ фактов".

Со своей стороны в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре также сообщили о начале проверки.