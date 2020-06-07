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В Москве проверят информацию о невыплате надбавок прибывшим из регионов врачам

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало проверку данных о возможной невыплате положенных компенсаций медикам, работающим в больнице РЖД, сообщила "Интерфаксу" представитель управления Елена Марковская.

Пандемия коронавируса

Как она рассказала в воскресенье агентству, следователи заинтересовались информацией СМИ о невыплатах врачам, прибывшим в столицу из различных регионов страны, оказывающим помощь больным COVID-19 в Центральной клинической больнице №6 ОАО "РЖД".

Марковская отметила, что они устанавливают "как соблюдение прав работников на выплаты в медицинских учреждениях, так и достоверность изложенных в СМИ фактов".

Со своей стороны в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре также сообщили о начале проверки.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва РЖД СКР Коронавирус

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