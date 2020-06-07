Из КПРФ исключили депутата Шувалову, пригласившую Навального в Мосгордуму

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Московский горком КПРФ исключил из партии депутата Мосгордумы Елену Шувалову.

"Да, сегодня меня исключили окончательно. Я считаю, что причина будет ясна, когда мне выдадут документ с объяснением. А то, что говорилось на словах, это ерунда", - сообщила она "Интерфаксу" в воскресенье.

"Якобы я не имела права Навального на "круглый стол" приглашать. Теперь я буду просто независимым политиком. Период, когда я переживала, прошел. Чувствую себя свободным политиком, как работала, так и буду продолжать работать", - сказала Шувалова.

За исключение, по ее словам, проголосовали 10 человек, двое воздержались.

В декабре минувшего года Шувалова снялась с партучета в московском отделении КПРФ после скандала с приглашением оппозиционера Алексея Навального на "круглый стол" в заксобрании.

В конце ноября, после голосования по бюджету Москвы, Шувалова пригласила Навального и других представителей Фонда борьбы с коррупцией в Мосгордуму на "круглый стол", который позднее был отменен по требованию председателя фракции КПРФ Николая Зубрилина. Он заявил, что Шувалова действовала от своего имени и не ознакомила фракцию со списком гостей.

Шувалова рассказала, что 11 декабря получила постановление бюро московского горкома о заведении на нее "персонального дела за попытку организовать "круглый стол" с Навальным".