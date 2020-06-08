Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:12Заразились
на 07.06В России 467 673+8 984В мире 6 891 213+157 125

Еще одно уголовное дело возбуждено после стрельбы на юго-западе Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после стрельбы на юго-западе Москвы, сообщила в ночь на понедельник "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - сказала Иванова.

По ее словам, неизвестный мужчина вечером в воскресенье открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, на улице Строителей в городе Москве.

МоскваДва человека пострадали в результате стрельбы на юго-западе МосквыЧитать подробнее

При проведении операции по его задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, добавила она.

Ранее Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. "Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она.

Москва ЮЗАО

Новости

Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Началась операция по задержанию стрелка на юго-западе Москвы

Началась операция по задержанию стрелка на юго-западе Москвы

В МВД подтвердили наличие двух пострадавших в стрельбе на юго-западе столицы

Стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина

Стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы устроил пьяный мужчина

Два человека пострадали в результате стрельбы на юго-западе Москвы

Неизвестный устроил стрельбу на юго-западе Москвы

Неизвестный устроил стрельбу на юго-западе Москвы

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Источник заявил о планах властей Москвы по отмене пропускной системы

Уровень активности москвичей в субботу опустился ниже 50%

В Москве за сутки скончались 55 пациентов с коронавирусом

В Москве после коронавирусной паузы открылся масштабный книжный фестиваль

В Москве после коронавирусной паузы открылся масштабный книжный фестиваль
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');