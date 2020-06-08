Еще одно уголовное дело возбуждено после стрельбы на юго-западе Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов возбуждено после стрельбы на юго-западе Москвы, сообщила в ночь на понедельник "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)", - сказала Иванова.

По ее словам, неизвестный мужчина вечером в воскресенье открыл стрельбу по прохожим из окна квартиры, на улице Строителей в городе Москве.

При проведении операции по его задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, добавила она.

Ранее Иванова сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве. "Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она.