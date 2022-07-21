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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Москве задержаны подозреваемые в ночной стрельбе светозвуковыми патронами

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Москве задержали трех молодых людей, которых подозревают в том, что они стреляли ночью на Одинцовской улице, сообщили в столичном управлении ГУ МВД.

Полицию на место происшествия вызвали очевидцы. Полицейские установили, что компания молодых людей произвела несколько выстрелов в воздух, после чего уехала на машине. На месте были обнаружены гильзы от автомата Калашникова, которые, как показала экспертиза, являются светозвуковыми.

Подозреваемых возрастом от 27 до 29 лет задержали на улице Твардовского. У одного из них при личном досмотре был обнаружен и изъят предмет, похожий на охолощенный автомат Калашникова, который направлен на экспертизу.

Следствием ОМВД по Строгину возбудило уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК).

Москва Строгино МВД АК
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