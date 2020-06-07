Два человека пострадали в результате стрельбы на юго-западе Москвы

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - По уточненной информации, за медицинской помощью в результате стрельбы на юго-западе Москвы обратились два человека, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

До этого поступали сообщения об одном раненом.

"Неизвестный стреляет со второго этажа дома из охотничьего ружья. Движение перекрыто", - отметил источник.

В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве ранее сообщили, что полицейские проверяют информацию о стрельбе в Юго-Западном округе Москвы.