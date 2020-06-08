Мосгорсуд подтвердил приговор водителю автобуса, въехавшего в переход станции метро

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным наказание в четыре года колонии Виктору Тихонову - водителю автобуса, который врезался в подземный переход на станции столичного метро "Славянский бульвар" в декабре 2017 года.

"Мосгорсуд изменил приговор Дорогомиловского районного суда от 19 декабря 2018 года, которым Тихонову было назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года в исправительной колонии общего режима. Судом был зачтен срок мер пресечения, избранных в отношении Тихонова, в остальной части приговор оставлен без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.

По словам собеседника агентства, Тихонов был взят под стражу в зале суда.

Ранее Мосгорсуд отменил приговор Тихонову и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В свою очередь Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Мосгорсуда и вернул дело на новое апелляционное рассмотрение.

Дорогомиловским судом Тихонов был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

Дело Тихонова

Согласно фабуле дела, 25 декабря 2017 года автобус "ЛИАЗ" под управлением Тихонова, который ошибочно нажал педаль газа, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар".

По версии обвинения, водитель, потеряв контроль за дорожной обстановкой и машиной, своевременно не остановил автобус, проигнорировав таким образом свои обязанности и проявив преступную небрежность.

Жертвами инцидента стали четыре человека, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, не менее восьми получили различные телесные повреждения.

Защита Тихонова настаивает на том, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса.