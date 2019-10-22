Суд отменил приговор водителю автобуса, въехавшему в подземный переход у метро

Водитель Виктор Тихонов Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отменил приговор осужденному на четыре года колонии Виктору Тихонову - водителю автобуса, который врезался в подземный переход на станции столичного метро "Славянский бульвар" в декабре 2017 года.

"Апелляционным постановлением приговор Дорогомиловского суда Москвы в отношении Тихонова от 19 декабря 2018 года отменен, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в новом составе суда", - сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.

По словам собеседника агентства, мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова изменена на домашний арест.

Дорогомиловским судом Тихонов был признан виновным в "нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" (ч. 5 ст. 264 УК РФ) и приговорен к наказанию в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима с лишением права в течение трех лет управлять транспортными средствами.

Согласно фабуле дела, 25 декабря 2017 года автобус под управлением Тихонова, который ошибочно нажал педаль газа, на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в подземный переход станции "Славянский бульвар".

По версии обвинения, водитель, потеряв контроль за дорожной обстановкой и машиной, своевременно не остановил автобус, проигнорировав таким образом свои обязанности и проявив преступную небрежность.

Жертвами инцидента стали четыре человека, еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии, не менее восьми получили различные телесные повреждения.

Защита Тихонова настаивает на том, что авария произошла из-за технической неисправности автобуса. Тихонов свою вину не признал.