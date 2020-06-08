В мэрии Москвы пообещали удалить данные о выданных пропусках

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Полученные персональные данные для цифровых пропусков в Москве будут уничтожены в скором времени в соответствии с федеральным законодательством, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий столицы в понедельник.

"Персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков, будут уничтожены в сроки, установленные федеральным законом №152 "О персональных данных", - сказал собеседник агентства.

Согласно статье 21 этого закона, "в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных".

Перед введением в Москве системы цифровых пропусков для поездок мэр Москвы Сергей Собянин в апреле заявил, что вся информация о выданных пропусках будет уничтожена по окончании действия режима повышенной готовности. Он заверил, что персональные данные граждан, обратившихся за пропуском, будут защищены.

Система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена в Москве с 15 апреля. В соответствии с новым указом мэра, с 9 июня она отменяется.