Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 009 065+117 852

В мэрии Москвы пообещали удалить данные о выданных пропусках

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Полученные персональные данные для цифровых пропусков в Москве будут уничтожены в скором времени в соответствии с федеральным законодательством, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента информационных технологий столицы в понедельник.

"Персональные данные, полученные в рамках оформления цифровых пропусков, будут уничтожены в сроки, установленные федеральным законом №152 "О персональных данных", - сказал собеседник агентства.

Согласно статье 21 этого закона, "в случае достижения цели обработки персональных данных оператор обязан прекратить обработку персональных данных или обеспечить ее прекращение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) и уничтожить персональные данные или обеспечить их уничтожение (если обработка персональных данных осуществляется другим лицом, действующим по поручению оператора) в срок, не превышающий тридцати дней с даты достижения цели обработки персональных данных".

Перед введением в Москве системы цифровых пропусков для поездок мэр Москвы Сергей Собянин в апреле заявил, что вся информация о выданных пропусках будет уничтожена по окончании действия режима повышенной готовности. Он заверил, что персональные данные граждан, обратившихся за пропуском, будут защищены.

Система цифровых пропусков для поездок на всех видах транспорта была введена в Москве с 15 апреля. В соответствии с новым указом мэра, с 9 июня она отменяется.

Москва

Новости по теме

Новости

Пушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июля

Пушкинский музей сможет открыться не раньше 10 июля

Московские суды с 9 июня вернутся к прежнему режиму работы

Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится

Масочно-перчаточный режим в Москве сохранится

Собянин назвал даты открытия в Москве кафе, салонов красоты и музеев

Собянин назвал даты открытия в Москве кафе, салонов красоты и музеев

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска

Суд вернул полиции протоколы о нарушениях во время пикетов в поддержку Азара

Новая улица появится на западе Москвы

Новая улица появится на западе Москвы

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Стрелок с улицы Строителей умер в больнице

Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Полиция задержала стрелка на юго-западе Москвы

Началась операция по задержанию стрелка на юго-западе Москвы

Началась операция по задержанию стрелка на юго-западе Москвы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');