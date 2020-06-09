Пропускной режим в Москве отменяется

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 9 июня в городе отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, также снимаются ограничения на работу ряда предприятий.

"Фактически Москва возвращается к обычному ритму жизни. Все основные ограничения - при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом санитарных мер - в июне будут сняты. Уже с завтрашнего дня - 9 июня 2020 года - отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с ними отменяется и график прогулок", - написал Собянин на своем сайте в минувший понедельник.

По его словам, горожане, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места. Вновь заработают социальные карты, и льготники смогут воспользоваться правом бесплатного проезда в общественном транспорте.

Согласно документу, снятие основных ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса, будет проходить в три этапа: 9, 16 и 23 июня.

"Я также утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут вернуться большинство городских организаций, без которых невозможно представить себе повседневную жизнь большого города. С завтрашнего дня - 9 июня - могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству", - написал Собянин.

По его словам, со вторника также отменяются ограничения на работу каршеринга.

"К своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменяются ограничения на посещение городских кладбищ", - сообщил Собянин.

При этом, в соответствии с новым указом мэра, в Москве сохраняется масочно-перчаточный режим, то есть в общественном транспорте, в общественных местах в помещениях, как и прежде, необходимо будет носить защитные маски и перчатки, во время прогулок - маски.

По его словам, с 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, смогут возобновить работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу.

Также с этого дня откроют свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно будет по электронным билетам.

"Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю - стационарные заведения общепита. И, наконец, 23 июня мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии - открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", - сообщил Собянин.

Также вновь будут открыты сауны, бани и солярии.

Кроме того, по его словам, с этого дня будет возобновлена пассажирская навигация по Москве-реке, можно будет вновь прокатиться на речном трамвайчике.

"Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты населения. И, пожалуй, одно из самых долгожданных открытий. 23 июня мы планируем снять ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры. А значит - детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта - качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки - отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", - сообщил мэр Москвы.

Он уточнил, что решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно.

Режим самоизоляции действовал в Москве с 30 марта, пропускная система для поездок на транспорте - с 15 апреля.