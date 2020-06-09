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Михаил Ефремов был пьян во время ДТП на Садовом кольце в Москве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Медосвидетельствание подтверждает состояние алкогольного опьянения у виновника аварии на Смоленской площади в Москве актера Михаила Ефремова, сообщил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин.

"Водитель автомобиля "Гранд чероки" освидетельствован, у него установлено состояние алкогольного опьянения", – сказал Васенин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Ранее сообщалось, что Ефремов вылетел на встречную полосу движения на своем автомобиле и столкнулся с другой легковушкой на Смоленской площади.

По данным начальника пресс-службы столичного управления полиции Владимира Васенина, Ефремов был задержан на месте происшествия и отправлен на медицинское освидетельствование на предмет наличия алкоголя в крови.

Пострадавший водитель с травмами различной степени тяжести был доставлен в лечебное учреждение.

Михаил Ефрефов Москва

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